Unbekannte klauen Badarmaturen aus leerstehendem Haus in Limbach-Oberfrohna

Chemnitz Umland
Die Täter hatten es auch auf Kupferrohre abgesehen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.
Die Entdeckung dieser Tat könnte einige Zeit gebraucht haben. Irgendwann zwischen Ende Dezember und dem Abend des 20. Januar müssen Unbekannte sich gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus an der Hohensteiner Straße/Oststraße in Limbach-Oberfrohna verschafft haben. Aus dem Haus stahlen sie laut Polizei Badarmaturen und etwa sieben Meter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.