MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Unbekannte klauen Badarmaturen aus leerstehendem Haus in Limbach-Oberfrohna

Die Täter schraubten unter anderem Badarmaturen ab.
Die Täter schraubten unter anderem Badarmaturen ab. Bild: Symbolbild: Lino Mirgeler/dpa
Die Täter schraubten unter anderem Badarmaturen ab.
Die Täter schraubten unter anderem Badarmaturen ab. Bild: Symbolbild: Lino Mirgeler/dpa
Chemnitz Umland
Unbekannte klauen Badarmaturen aus leerstehendem Haus in Limbach-Oberfrohna
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Täter hatten es auch auf Kupferrohre abgesehen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Entdeckung dieser Tat könnte einige Zeit gebraucht haben. Irgendwann zwischen Ende Dezember und dem Abend des 20. Januar müssen Unbekannte sich gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus an der Hohensteiner Straße/Oststraße in Limbach-Oberfrohna verschafft haben. Aus dem Haus stahlen sie laut Polizei Badarmaturen und etwa sieben Meter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.01.2026
1 min.
Wer klaut denn so was? Diebe in Limbach-Oberfrohna stehlen Pflanzkübel aus Einfahrt
In Limbach-Oberfrohna wurden Pflanzkübel aus einer Einfahrt gestohlen.
Die Erde ließen sie noch zurück: Wo einst zwei Kübel standen, liegen nun zwei Erdhaufen. Wie viel der Diebstahl wert war.
Jonas Patzwaldt
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
11:39 Uhr
1 min.
Limbach-Oberfrohna: 15-jähriger Radfahrer weicht Auto aus und verletzt sich
Da nach dem Unfall keine Personalien getauscht wurden, soll sich der Autofahrer melden.
Am Dienstagabend stürzte ein Jugendlicher, nachdem ein Kleinwagen ihm die Vorfahrt genommen hatte. Der Autofahrer soll sich bei der Polizei melden.
Denise Märkisch
16:48 Uhr
5 min.
Mutmaßliche Russland-Spionin in Berlin gefasst
Die Beschuldigte soll Kontakt in die russische Botschaft unterhalten haben.
Eine Agentin, zwei Ex-Bundeswehrangehörige und ein Kontakt in der russischen Botschaft? Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionage für Moskau - und lässt eine Verdächtige festnehmen.
Jacqueline Melcher, Anne-Beatrice Clasmann und Carsten Hoffmann, dpa
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
16:48 Uhr
1 min.
EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zolldeal mit USA
Die US-Androhung von Extrazöllen im Zusammenhang mit Grönland ist Grund für den Stopp. (Archivbild)
Das Europäische Parlament hat die Arbeiten zur Umsetzung des im vergangenen Jahr vereinbarten Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt. "Mit der Androhung von Extrazöllen im...
Mehr Artikel