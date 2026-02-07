MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Unbekannte stehlen SUV aus Grundstückseinfahrt in Kändler

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einem Autodiebstahl.
Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einem Autodiebstahl. Bild: Soeren Stache/dpa
Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einem Autodiebstahl.
Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einem Autodiebstahl. Bild: Soeren Stache/dpa
Chemnitz Umland
Unbekannte stehlen SUV aus Grundstückseinfahrt in Kändler
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der weiße Jeep mit Z-Kennzeichen wird nun von der Polizei gesucht. Zeugen werden um Hinweise gebeten.

Limbach-Oberfrohna.

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Kändler einen weißen Jeep Grand Cherokee gestohlen. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau berichtet, begaben sich die Täter zwischen 22.45 Uhr am Donnerstag und 7.20 Uhr am Freitag in die Schulstraße. Dort entwendeten sie das Fahrzeug mit dem Kennzeichen Z PC 317 aus einer Grundstückseinfahrt. Der knapp zehn Jahre alte SUV war mit einer Anhängerkupplung und nachträglich angebrachten Einstiegsbrettern versehen. Der Zeitwert des Jeeps wird auf 35.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei im Revier Glauchau unter der Telefonnummer 03763 640 entgegen. (eran)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
06.02.2026
4 min.
Ehemalige Ausflugsgaststätte im Erzgebirge: Warum dieses Haus eine ungewisse Zukunft hat
Andreas Schwarczenberger, Vorsitzender des Historischen Bergbauvereins Aue, der sich im Parkschlösschen in Aue ein Vereinsdomizil geschaffen hat.
Das Parkschlösschen in Aue befindet sich in einem schlechten Zustand. Dennoch hat sich jetzt ein Käufer gefunden, die Stadt will es nicht. Die Vereine, die es aktuell nutzen, stehen vor einer ungewissen Zukunft.
Heike Mann
13:04 Uhr
2 min.
Erstes Gold bei Italien-Spielen: Von Allmen gewinnt Abfahrt
Franjo von Allmen jubelt über seine Bestzeit.
Die erste Medaillenentscheidung bei den Winterspielen fällt auf der Abfahrtspiste von Bormio. Zwei Lokalmatadoren freuen sich über eine Medaille - doch den Sieg holt ein Schweizer.
12:40 Uhr
1 min.
Fahrrad vor Limbach-Oberfrohnaer Seniorenheim geklaut
Dieb mit einrädrigem Fahrrad in Limbach-Oberfrohna gesucht.
Nur das Vorderrad blieb zurück. Die Polizei sucht Zeugen.
Denise Märkisch
13:00 Uhr
4 min.
Smart und trotzdem sicher: Hofladen in Westsachsen setzt auf Einkauf per Handy und App
Mandy Kunz am Eingang zum Hofladen in Härtensdorf. Ab Montag kann man dort auch in Selbstbedienung einkaufen, außerhalb der Ladenöffnungszeiten. Smarte Technik macht’s möglich.
Hofladen 2.0: Auf dem Bauernhof Kunz in Härtensdorf verbindet man Tradition mit Technik. Wie funktioniert das Selbstbedienungskonzept?
Holger Weiß
25.01.2026
1 min.
Simson-Moped in Limbach-Oberfrohna geklaut
Das in Limbach-Oberfrohna geklaute S51 war grün, laut Polizei.
Das Fahrzeug stand am Samstagabend vor dem Kino an der Jägerstraße. Dann war es weg. Wer hat was gesehen?
Susanne Kiwitter
Mehr Artikel