Unbekannte stehlen SUV aus Grundstückseinfahrt in Kändler

Der weiße Jeep mit Z-Kennzeichen wird nun von der Polizei gesucht. Zeugen werden um Hinweise gebeten.

Limbach-Oberfrohna.

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Kändler einen weißen Jeep Grand Cherokee gestohlen. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau berichtet, begaben sich die Täter zwischen 22.45 Uhr am Donnerstag und 7.20 Uhr am Freitag in die Schulstraße. Dort entwendeten sie das Fahrzeug mit dem Kennzeichen Z PC 317 aus einer Grundstückseinfahrt. Der knapp zehn Jahre alte SUV war mit einer Anhängerkupplung und nachträglich angebrachten Einstiegsbrettern versehen. Der Zeitwert des Jeeps wird auf 35.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei im Revier Glauchau unter der Telefonnummer 03763 640 entgegen. (eran)