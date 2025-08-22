Unbekannte werfen brennenden Gegenstand in Restaurant auf Kaßberg – Polizei sucht Zeugen

In dem betroffenen Restaurant an der Kanzlerstraße brannte nur ein Stuhl. Aber es hätte schlimmer kommen können.

Chemnitz. Am Freitagvormittag musste die Chemnitzer Polizei zu einem Gebäude an der unteren Kanzlerstraße (zwischen Leonhardtstraße und Limbacher Straße) wegen eines Feuers ausrücken. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten Unbekannte einen brennenden Gegenstand über ein gekipptes Fenster in den Gastraum eines Restaurants geworfen.

Zur Tatzeit, die zwischen 23 Uhr und 5.30 Uhr am Freitagmorgen geschätzt wird, hatten sich keine Personen in den Räumen aufgehalten. Die Betreiber hatten Glück, die Flammen erloschen offenbar von selbst. Beschädigt wurde nur ein Stuhl. Auch die Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen der Tat unter der Telefonnummer 0371-3873448. (cma)