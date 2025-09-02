Unbekannte zerkratzen Autos: 20.000 Euro Schaden in Hartmannsdorf

Vandalen zerkratzten auf einem Firmenareal in der Limbacher Straße den Lack mehrerer Autos. Die Ermittler hoffen auf Augenzeugen aus der Umgebung.

Unbekannte haben über das Wochenende auf dem Betriebsgelände einer Firma an der Limbacher Straße fünf Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen die Täter zwischen dem 30. August, 13 Uhr, und dem 1. September, 9 Uhr, zugange gewesen sein. Sie zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand den Lack der Pkws verschiedener...