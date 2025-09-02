Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Unbekannte zerkratzen Autos: 20.000 Euro Schaden in Hartmannsdorf

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in Hartmannsdorf. Bild: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in Hartmannsdorf. Bild: Lino Mirgeler/dpa
Chemnitz Umland
Unbekannte zerkratzen Autos: 20.000 Euro Schaden in Hartmannsdorf
Redakteur
Von Bettina Junge
Vandalen zerkratzten auf einem Firmenareal in der Limbacher Straße den Lack mehrerer Autos. Die Ermittler hoffen auf Augenzeugen aus der Umgebung.

Unbekannte haben über das Wochenende auf dem Betriebsgelände einer Firma an der Limbacher Straße fünf Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen die Täter zwischen dem 30. August, 13 Uhr, und dem 1. September, 9 Uhr, zugange gewesen sein. Sie zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand den Lack der Pkws verschiedener...
