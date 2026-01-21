Unbekannter verletzt in Chemnitz Kind mit Böller

Der Mann soll in Gablenz einen Feuerwerkskörper auf eine Gruppe von sechs Kindern geworfen haben.

Ein unbekannter Mann hat am späten Dienstagnachmittag in Gablenz mit Pyrotechnik hantiert. Er soll an der Liddy-Ebersberger-Straße einen Böller auf eine sechsköpfige Kindergruppe geworfen haben. Dabei wurde ein elfjähriger Junge im Nacken getroffen und verletzt. Der Unbekannte entfernte sich. Das Kind zog sich leichte Verletzungen zu....