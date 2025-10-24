Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Unentdeckte Talente: Schülerkunst und Musik im Burgstädter Gymnasium

Ein Beitrag aus dem Kunstunterricht der Kassenstufen 6, 10 und 12.
Ein Beitrag aus dem Kunstunterricht der Kassenstufen 6, 10 und 12. Bild: Wolfgang Mohn
Unentdeckte Talente: Schülerkunst und Musik im Burgstädter Gymnasium
Von Bettina Junge
Lehrer Wolfgang Mohn lädt zur Vernissage ein, bei der Kunst und Musik auf faszinierende Weise verschmelzen. Was die Gäste erwartet.

Kunst trifft Musik: Das bewährte Konzept der letzten zehn Jahre erlebt eine neue Auflage im Burgstädter Gymnasium. Am 6. November präsentieren ab 17.45 Uhr Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen im Schulhaus bei einer Vernissage ihre Kunstwerke sowie Musikstücke, sagt Wolfgang Mohn, Fachlehrer für den musisch-künstlerischen...
