Unentdeckte Talente: Schülerkunst und Musik im Burgstädter Gymnasium

Chemnitz Umland
Lehrer Wolfgang Mohn lädt zur Vernissage ein, bei der Kunst und Musik auf faszinierende Weise verschmelzen. Was die Gäste erwartet.
Kunst trifft Musik: Das bewährte Konzept der letzten zehn Jahre erlebt eine neue Auflage im Burgstädter Gymnasium. Am 6. November präsentieren ab 17.45 Uhr Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen im Schulhaus bei einer Vernissage ihre Kunstwerke sowie Musikstücke, sagt Wolfgang Mohn, Fachlehrer für den musisch-künstlerischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.