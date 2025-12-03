Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Unfall am Autobahnkreuz: Stau auf A 4 und A 72 bei Chemnitz

Auf der A 4 gab es einen Auffahrunfall mit mehreren Lkw.
Bild: Jan Härtel
Auf der A 4 gab es einen Auffahrunfall mit mehreren Lkw.
Auf der A 4 gab es einen Auffahrunfall mit mehreren Lkw. Bild: Jan Härtel
Update
Chemnitz
Unfall am Autobahnkreuz: Stau auf A 4 und A 72 bei Chemnitz
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Unfall am Kreuz Chemnitz sorgt für kilometerlangen Rückstau auf beiden Autobahnen. Die Vollsperrung ist inzwischen aufgehoben.

Am Autobahnkreuz Chemnitz sorgte ein Unfall am Mittwochnachmittag für starke Behinderungen. Ersten Informationen zufolge gab es auf der A 4 in Richtung Dresden gegen 14 Uhr einen Auffahrunfall mit mehreren Lkw im Baustellenbereich. Verletzte wurde dabei niemand. Doch der Einsatz von Polizei und Feuerwehr dauerte trotzdem über mehrere Stunden an,...
