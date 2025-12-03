Unfall am Autobahnkreuz: Stau auf A 4 und A 72 bei Chemnitz

Chemnitz
Ein Unfall am Kreuz Chemnitz sorgt für kilometerlangen Rückstau auf beiden Autobahnen. Die Vollsperrung ist inzwischen aufgehoben.
Am Autobahnkreuz Chemnitz sorgte ein Unfall am Mittwochnachmittag für starke Behinderungen. Ersten Informationen zufolge gab es auf der A 4 in Richtung Dresden gegen 14 Uhr einen Auffahrunfall mit mehreren Lkw im Baustellenbereich. Verletzte wurde dabei niemand. Doch der Einsatz von Polizei und Feuerwehr dauerte trotzdem über mehrere Stunden an,...
