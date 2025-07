Unfall an A-4-Anschlussstelle in Chemnitz: BMW-Fahrerin übersieht Simson

Bei dem Unfall am Dienstag wurde eine 17-Jährige verletzt. Was genau passiert ist.

Auf der Oberfrohnaer Straße ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Eine BMW-Fahrerin erfasste bei der Abfahrt von der A 4 auf die Oberfrohnaer Straße ein Simson-Moped. Die Fahrerin des BMW (46) hatte wohl die 17-jährige Mopedfahrerin, die in Richtung Limbach-Oberfrohna unterwegs war, nicht beachtet, erklärte die Polizei am...