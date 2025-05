Unfall an der A72-Anschlussstelle in Hartmannsdorf fordert erneut Todesopfer

Ein tragisches Ende nahm ein Verkehrsunfall, der sich vor einer Woche in Hartmannsdorf ereignet hat. Ein 89-jähriger Ford-Fahrer ist jetzt gestorben.

Ein schwerer Verkehrsunfall, der sich vor einer Woche an der A72-Anschlussstelle in Hartmannsdorf ereignet hatte, hat ein Todesopfer gefordert. Nach Angaben der Polizei ist der 89-jährige Fahrer des Ford, der mit einem Hyundai zusammengestoßen war, am Dienstag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der Unfall hatte sich auf der S 242...