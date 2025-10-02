Unfall auf dem Sonnenberg: Kind (8) von Auto erfasst

Chemnitz
Notarzt und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Unfall geschah an einem Fußgängerüberweg.
Auf der Zietenstraße auf dem Sonnenberg hat sich am Donnerstagabend ein Unfall ereignet. An einem beleuchteten Fußgängerüberweg wurde ein Kind von einem Seat erfasst. Wie die Polizei am Abend bestätigt, geschah das gegen 19 Uhr. Der Fahrer des Seat war in Richtung Augustusburger Straße unterwegs. Das Kind, ein achtjähriger Junge, wurde...
