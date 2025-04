Unfall auf der Strecke Zwickau – Chemnitz: Zug erfasst Fahrrad

Gegen 11 Uhr am Freitag hat sich auf der Strecke ein Unfall ereignet. Die Sperrung auf der Strecke wurde mittlerweile aufgehoben. Was ist passiert?

Auf der Zugstrecke zwischen Zwickau und Chemnitz hat sich am Freitagvormittag gegen 11 Uhr ein Unfall ereignet. Wie die Bundespolizei auf Nachfrage mitteilt, hat am Haltepunkt Schönau eine Person versucht, mit einem Fahrrad die Gleise zu überqueren. Dem Menschen gelang dies auch. Das Fahrrad wurde allerdings vom Zug erfasst, so eine Sprecherin....