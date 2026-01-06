Unfall in Chemnitz am Montagabend: Verursacherin flüchtet

Chemnitz
Am Montagabend sind ein Nissan und ein VW auf der Neefestraße zusammengestoßen. Die Autos wurden stark beschädigt. Wo die Polizei die Frau schnappte.
Gegen 20.30 Uhr ereignete sich am Montag auf der Zwickauer Straße in Chemnitz ein Unfall. Am Abzweig Michaelstraße war die 47-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan auf einen fahrenden Pkw VW so stark aufgefahren, dass dieser in die Gegenrichtung gedreht wurde. Sie hatte aus unbekannter Ursache mit hoher Geschwindigkeit von der ganz linken Fahrspur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.