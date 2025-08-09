Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Unfall in Chemnitz: Ford beim Einparken umgekippt

Bild: Jan Haertel
Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Unfall in Chemnitz: Ford beim Einparken umgekippt
Von Christian Mathea
Eine Fahrerin suchte offenbar einen Parkplatz an der Dürerstraße. Am Ende lag ihr Auto quer auf der Fahrbahn.

Am Samstagvormittag sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Dürerstraße gerufen worden. Dort dürften sie über die Kulisse überrascht gewesen sein, die sie vor Ort erblickten. Ein Ford lag auf der Seite quer auf der Straße.
