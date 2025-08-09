Unfall in Chemnitz: Ford beim Einparken umgekippt

Eine Fahrerin suchte offenbar einen Parkplatz an der Dürerstraße. Am Ende lag ihr Auto quer auf der Fahrbahn.

Am Samstagvormittag sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Dürerstraße gerufen worden. Dort dürften sie über die Kulisse überrascht gewesen sein, die sie vor Ort erblickten. Ein Ford lag auf der Seite quer auf der Straße.