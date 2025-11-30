Unfall in Chemnitz: VW rammt Verkehrsschilder auf Bundesstraße

Chemnitz
Eine Autofahrerin ist von der Straße abgekommen. Der Unfall ging für sie glimpflich aus, aber es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.
Bei einem Unfall auf der Leipziger Straße (B 95) in Chemnitz hat ein VW am Samstag mehrere Verkehrszeichen gerammt. Laut Polizei war eine 57-Jährige stadtauswärts unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern, einem Werbeaufsteller sowie einem Haltestellenschild....
