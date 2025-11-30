Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gegen 18 Uhr eignete sich am Sonntag ein Unfall in Chemnitz.
Gegen 18 Uhr eignete sich am Sonntag ein Unfall in Chemnitz.
Chemnitz
Unfall in Chemnitz: VW rammt Verkehrsschilder auf Bundesstraße
Von Anne Schwesinger
Eine Autofahrerin ist von der Straße abgekommen. Der Unfall ging für sie glimpflich aus, aber es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Bei einem Unfall auf der Leipziger Straße (B 95) in Chemnitz hat ein VW am Samstag mehrere Verkehrszeichen gerammt. Laut Polizei war eine 57-Jährige stadtauswärts unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern, einem Werbeaufsteller sowie einem Haltestellenschild....
