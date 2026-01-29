Unfall in Limbach-Oberfrohna: 16-jährige Simson-Fahrerin schwer verletzt

Chemnitz Umland
Schwerer Unfall in Limbach-Oberfrohna: Eine Autofahrerin übersah beim Abbiegen eine junge Simson-Fahrerin. Die 16-Jährige kam ins Krankenhaus.
In Limbach-Oberfrohna ereignete sich laut Polizei am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt wurde. Gegen 7.10 Uhr war eine 62-jährige Frau in ihrem Ford auf der Frohnbachstraße unterwegs. An der Einmündung zur Rußdorfer Straße bog sie nach links ab. Dabei übersah sie die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.