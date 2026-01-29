Unfall in Limbach-Oberfrohna: 16-jährige Simson-Fahrerin schwer verletzt

Schwerer Unfall in Limbach-Oberfrohna: Eine Autofahrerin übersah beim Abbiegen eine junge Simson-Fahrerin. Die 16-Jährige kam ins Krankenhaus.

In Limbach-Oberfrohna ereignete sich laut Polizei am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt wurde. Gegen 7.10 Uhr war eine 62-jährige Frau in ihrem Ford auf der Frohnbachstraße unterwegs. An der Einmündung zur Rußdorfer Straße bog sie nach links ab. Dabei übersah sie die...