Unfall in Taura: 20.000 Euro Schaden und Verletzte

Ein Mini krachte mit einem VW zusammen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

An einer Kreuzung in Taura hat sich ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Wie die Polizei am Sonntag informierte, geschah der Crash am Samstag kurz vor 19 Uhr. Ein 53-Jähriger war mit seinem Mini auf der Köthensdorfer Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Zugleich war eine 37-Jährige mit ihrem Volkswagen auf der...