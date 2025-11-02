Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Unfall in Taura: 20.000 Euro Schaden und Verletzte

Eine 37-jährige Frau und ein 16-jähriger Jugendlicher wurden bei dem Unfall verletzt.
Eine 37-jährige Frau und ein 16-jähriger Jugendlicher wurden bei dem Unfall verletzt.
Chemnitz Umland
Unfall in Taura: 20.000 Euro Schaden und Verletzte
Von Denise Märkisch
Ein Mini krachte mit einem VW zusammen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

An einer Kreuzung in Taura hat sich ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Wie die Polizei am Sonntag informierte, geschah der Crash am Samstag kurz vor 19 Uhr. Ein 53-Jähriger war mit seinem Mini auf der Köthensdorfer Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Zugleich war eine 37-Jährige mit ihrem Volkswagen auf der...
Angriff auf Grünen-Wahlkämpfer in Chemnitz: Angeklagter kommt nun doch ohne Strafe davon
Im Europawahlkampf 2024 soll ein 35-Jähriger gegenüber einem Grünen-Wahlkämpfer handgreiflich geworden sein. Das Landgericht kassierte nun eine Verurteilung des Mannes aus erster Instanz.
Erzgebirge trifft Italien: Neue Partnerschaft soll besiegelt werden
Drei Partnerstädte hat Stollberg. Ein weiterer Ort soll hinzukommen. Doch das blieb im Stadtrat nicht ohne Bedenken.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Ampelausfall sorgt für Chaos: Stadt Chemnitz reagiert auf Unfallserie mit Straßensperrung
Die ungewohnte Situation an einer Kreuzung wird Autofahrern immer wieder zum Verhängnis. Mehrere Menschen wurden seit Mittwochabend schon verletzt, der Schaden geht in die Zehntausende.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Niederlungwitz: Radfahrer von Auto angefahren
Ein 79-jähriger Radfahrer hat sich in Niederlungwitz bei einem Unfall verletzt. Er musste anschließend ins Krankenhaus.
