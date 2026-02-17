Unfallflucht in Limbach-Oberfrohna: Honda Civic beschädigt

Eine Fahrzeugbesitzerin hat ihr Auto beschädigt aufgefunden. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Ein geparkter Honda Civic ist am Montagabend auf der Straße des Friedens in Limbach-Oberfrohna von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Die Verursacherin oder der Verursacher flüchtete laut Polizei, ohne sich um den Schaden zu kümmern.