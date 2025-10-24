Unfallkreuzung in Chemnitz am Freitagmittag wieder freigegeben

Chemnitz
Seit Mittwochabend funktionierte die Ampelanlage an der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße nicht. Seitdem gab es dort bei vier Unfällen mehrere Verletzte.
Vier Unfälle mit mehreren Verletzten und reichlich Blechschaden hat der Ampelausfall an der viel befahrenen Kreuzung Hainstraße/Palmstraße bereits verursacht. Am Freitagmorgen funktioniert die Ampel zunächst immer noch nicht, die Kreuzung in der Nähe des Einkaufszentrums Sachsen-Allee blieb gesperrt.
