Unfallkreuzung in Chemnitz am Freitagmittag wieder freigegeben

Seit Mittwochabend funktionierte die Ampelanlage an der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße nicht. Seitdem gab es dort bei vier Unfällen mehrere Verletzte.

Vier Unfälle mit mehreren Verletzten und reichlich Blechschaden hat der Ampelausfall an der viel befahrenen Kreuzung Hainstraße/Palmstraße bereits verursacht. Am Freitagmorgen funktioniert die Ampel zunächst immer noch nicht, die Kreuzung in der Nähe des Einkaufszentrums Sachsen-Allee blieb gesperrt. Vier Unfälle mit mehreren Verletzten und reichlich Blechschaden hat der Ampelausfall an der viel befahrenen Kreuzung Hainstraße/Palmstraße bereits verursacht. Am Freitagmorgen funktioniert die Ampel zunächst immer noch nicht, die Kreuzung in der Nähe des Einkaufszentrums Sachsen-Allee blieb gesperrt.