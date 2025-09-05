Unfallserie am Sonnenlandpark: Gemeinde Lichtenau schlägt Alarm

Innerhalb von wenigen Tagen ist es zu zwei schweren Verkehrsunfällen auf der S 200 gekommen. Hoher Sachschaden und Schwerverletzte sind die Folgen. Jetzt wird reagiert.

Die Unfallserie reißt nicht ab: Innerhalb von wenigen Tagen (22. und 30. August) hat es gekracht an der Zufahrt zum Sonnenlandpark Lichtenau. Bereits am 13. Mai kam es dort zu einem Unfall. Hoher Sachschaden und Schwerverletzte waren die Folgen. Nicht zum ersten Mal fragen sich Lichtenauer Gemeinderäte, wie darauf reagiert werden kann. Meist...