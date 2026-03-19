Ungewöhnliche Flüssigkeit: ABC-Einsatz am technischen Rathaus Chemnitz

Die Feuerwehr ist mit Spezialausrüstung zu einem Einsatz in Chemnitz ausgerückt. Sie haben eine verdächtige Flüssigkeit in einem Röhrchen überprüft.

Kurz vor 9 Uhr am Donnerstag sind Kräfte der Chemnitzer Feuerwehr und der Polizei zum technischen Rathaus ausgerückt. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Grund für den Einsatz war laut Informationen einer Sprecherin der Stadt ein verdächtiger Gegenstand. Kurz vor 9 Uhr am Donnerstag sind Kräfte der Chemnitzer Feuerwehr und der Polizei zum technischen Rathaus ausgerückt. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Grund für den Einsatz war laut Informationen einer Sprecherin der Stadt ein verdächtiger Gegenstand.