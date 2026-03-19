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Kräfte der Feuerwehr in ABC-Schutzkleidung am technischen Rathaus Chemnitz.
Kräfte der Feuerwehr in ABC-Schutzkleidung am technischen Rathaus Chemnitz. Foto: Jan Härtel
Kräfte der Feuerwehr in ABC-Schutzkleidung am technischen Rathaus Chemnitz.
Kräfte der Feuerwehr in ABC-Schutzkleidung am technischen Rathaus Chemnitz. Foto: Jan Härtel
Update
Chemnitz
Ungewöhnliche Flüssigkeit: ABC-Einsatz am technischen Rathaus Chemnitz
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
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Die Feuerwehr ist mit Spezialausrüstung zu einem Einsatz in Chemnitz ausgerückt. Sie haben eine verdächtige Flüssigkeit in einem Röhrchen überprüft.

Kurz vor 9 Uhr am Donnerstag sind Kräfte der Chemnitzer Feuerwehr und der Polizei zum technischen Rathaus ausgerückt. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Grund für den Einsatz war laut Informationen einer Sprecherin der Stadt ein verdächtiger Gegenstand.
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Erschienen am: 19.03.2026 | 09:20 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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