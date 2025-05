Unvermittelte Attacke auf Bahnmitarbeiter in Chemnitz

Der Vorfall passierte am Sonntag. Trotz Flucht konnte der Tatverdächtige gestellt werden. Was passiert ist.

Ein Servicemitarbeiter der Deutschen Bahn ist am Sonntagnachmittag in Chemnitz am Hauptbahnhof Opfer eines Übergriffes geworden. Laut Bundespolizei wurde der Mann von einem 44-jährigen Deutschen um 14.45 Uhr unvermittelt von hinten mit einem Schlag gegen die Schulter angegriffen. Zudem beleidigte der mutmaßliche Täter ihn verbal mit „du...