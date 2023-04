Urteil in Prozess um Brandstiftung in Chemnitz: Vom angezündeten Sofa zum versuchten Mord

Bei einem abendlichen Feuer in einem Wohnhaus am Rande der Innenstadt waren mehrere Mieter verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft fuhr vor Gericht schwere Geschütze auf - und setzte sich zumindest in einem Fall damit durch.

Zwei junge Männer mit beachtlicher krimineller Karriere, eine Hauptbelastungszeugin, die die Tat anfangs auf ihre eigene Kappe genommen hatte, und ein mögliches Alibi, das erst kurz vor Ende des Strafprozesses bekannt wird: Die seit März am Landgericht laufende Strafverhandlung wegen einer Brandstiftung in einem Wohnhaus an der Zschopauer Straße...