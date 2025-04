US-Amerikaner, Franzosen, Briten, Schweizer: Was diese Menschen in Burgstädt machen

Sechs neue Stolpersteine, davon vier auf der Lindenstraße 3, wurden verlegt. Für sie kamen Nachfahren aus den USA, Großbritannien oder Frankreich in die sächsische Kleinstadt.

Wer am Samstagmittag an der Lindenstraße 3 in Burgstädt vorbeikam, konnte den Eindruck gewinnen, es wird ein kleines Fest gefeiert. Auf einem Parkplatz stand ein weißes Partyzelt mit Tischen und Bänken, darin unterhielten sich jede Menge Menschen. Sie machten einen gut gelaunten Eindruck, ein paar von ihnen hatten Stammbäume auf Papier dabei....