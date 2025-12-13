MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Vandalismus im Limbacher Teichgebiet: Stadt prüft Kontrollmöglichkeiten

Am neuen Naturlehrpfad im Limbacher Teichgebiet kam es zuletzt zu Vandalismus.
Am neuen Naturlehrpfad im Limbacher Teichgebiet kam es zuletzt zu Vandalismus. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Am neuen Naturlehrpfad im Limbacher Teichgebiet kam es zuletzt zu Vandalismus.
Am neuen Naturlehrpfad im Limbacher Teichgebiet kam es zuletzt zu Vandalismus. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
Vandalismus im Limbacher Teichgebiet: Stadt prüft Kontrollmöglichkeiten
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Immer wieder kämpft das Naturschutzgebiet mit Vandalismus. Im Stadtrat kam die Frage nach verstärkten Kontrollen auf. Das gestaltet sich jedoch schwierig.

Das Limbacher Teichgebiet kommt nicht zur Ruhe. Nach wie vor kommt es in dem Naturschutzgebiet zu Vandalismus. Angezündete Infotafeln, eine beschmierte Aussichtsplattform und abgerissene Aussichtsklappen sind nur einige Vorfälle aus der Vergangenheit. Zuletzt wurde der im Frühjahr eröffnete Naturlehrpfad beschädigt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:03 Uhr
4 min.
Linken-Demo und Bergparade: Was Besucher heute in Schwarzenberg beachten müssen
Update
Antifa-Demonstranten sind mit einem „Bullenhass“-Banner in der Stadt unterwegs.
Eine Demonstration – und das in einer Kleinstadt wie Schwarzenberg, in der vier Stunden später eine Bergparade mit Tausenden Besuchern stattfinden wird. Die Polizei gibt Empfehlungen.
Antje Flath und Mike Baldauf
15:34 Uhr
2 min.
4:0 im Wildpark: Paderborn verschärft KSC-Krise
Sichtlich frustriert: Karlsruhes Cheftrainer Christian Eichner.
Eine turbulente Woche endet für die Karlsruher mit dem nächsten heftigen Tiefschlag. Der SCP ist auch dank Doppeltorschütze Laurin Curda vorerst Zweiter. Bei den Badenern fliegen zwei Profis vom Feld.
12.12.2025
3 min.
Paul Potts singt in Zwickau vor halbleerem Saal
Paul Potts bot in Zwickau einen Mix aus klassischer und moderner Musik.
Auf seiner Wintertournee hat der britische Tenor ein Konzert in der „Neuen Welt“ gegeben. Die Resonanz blieb überschaubar, doch die anwesenden Zuhörer waren begeistert.
Ralf Wendland
15:37 Uhr
3 min.
Kein Sieger beim Elfmeterfestival in Magdeburg
Zum 60. Vereinsgeburtstag wurde im gesamten Stadion gefeiert
Der 1. FC Magdeburg verpasst gegen Kiel einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Trotz Führung müssen sich die Elbestädter im Jubiläumsspiel mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.
Malte Zander, dpa
15.11.2025
4 min.
Kuhfladen für mehr Artenvielfalt: Wie schottische Hochlandrinder das Limbacher Teichgebiet bereichern
Zwei schottische Hochlandrinder leben seit September im Limbacher Teichgebiet.
Seit Sommer sind Wasserbüffel und schottische Hochlandrinder an Schimmels Teichen zu Hause. Ihr Alltag folgt einem festen Rhythmus. Damit tun sie Gutes für Flora und Fauna.
Julia Grunwald
24.11.2025
4 min.
Tatort Limbacher Teichgebiet: Warum Naturschützer inzwischen resignieren
Tatort Teichgebiet: Erst im Frühjahr 2025 wurden der Naturlehrpfad mit zahlreichen Informationstafeln eingeweiht. Ein Teil von ihnen ist nicht mehr lesbar.
Neben der Aussichtsplattform am Großen Teich, ist der Naturlehrpfad in den Fokus der Täter gerückt. Diese zu finden, ist schwer. Inzwischen werden nicht mehr alle Schäden sofort behoben – mit Absicht.
Julia Grunwald
Mehr Artikel