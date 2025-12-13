Vandalismus im Limbacher Teichgebiet: Stadt prüft Kontrollmöglichkeiten

Immer wieder kämpft das Naturschutzgebiet mit Vandalismus. Im Stadtrat kam die Frage nach verstärkten Kontrollen auf. Das gestaltet sich jedoch schwierig.

Das Limbacher Teichgebiet kommt nicht zur Ruhe. Nach wie vor kommt es in dem Naturschutzgebiet zu Vandalismus. Angezündete Infotafeln, eine beschmierte Aussichtsplattform und abgerissene Aussichtsklappen sind nur einige Vorfälle aus der Vergangenheit. Zuletzt wurde der im Frühjahr eröffnete Naturlehrpfad beschädigt. Das Limbacher Teichgebiet kommt nicht zur Ruhe. Nach wie vor kommt es in dem Naturschutzgebiet zu Vandalismus. Angezündete Infotafeln, eine beschmierte Aussichtsplattform und abgerissene Aussichtsklappen sind nur einige Vorfälle aus der Vergangenheit. Zuletzt wurde der im Frühjahr eröffnete Naturlehrpfad beschädigt.