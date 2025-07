Vandalismus: Waggons in Chemnitz großflächig besprüht

Zwei im Gelände des Heizkraftwerkes abgestellte Waggons wurden von Unbekannten beschmiert.

Unbekannte haben auf dem Gelände des Heizkraftwerkes von Eins Energie am Dammweg zwei Güter-Waggons großflächig beschmiert. „Wie sich herausstellte, wurden die Schriftzüge sowie Zahlen- und Buchstabenkombinationen auf einer Länge von etwa 30 Metern und einer Höhe von ca. 2,30 Metern gesprüht“, heißt es in der Mitteilung der Polizei in...