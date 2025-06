Verbotenes Autorennen auf der A 72 bei Chemnitz: Wie die Polizei zwei Autodiebe schnappte

Die zwei Männer versuchten mit einem teuren Mercedes zu flüchten und landeten in einer Leitplanke. Dann ging die Hatz zu Fuß weiter und Polizisten wurden verletzt. Was genau passiert ist.

Am Mittwochnachmittag gab es einen spektakulären Vorfall auf der A 72 in Höhe der Abfahrt Rottluff. Ein gestohlener Mercedes AMG landete kurz nach 16.35 Uhr in der Leitplanke. Das hatte das Lagezentrum der Polizei Chemnitz am Abend bestätigt. Am Donnerstag präzisieren die Beamten: Demnach war am Nachmittag im Landkreis Nürnberger Land...