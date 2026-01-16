Verdächtige sehr jung und zugewandert: Was der Chef-Ermittler zur Chemnitzer Raubserie sagt

Chemnitz
Weil sich immer mehr Raubüberfälle in der Stadt ereigneten, setzte die Polizei im Dezember eine Sonder-Ermittlungsgruppe ein. Deren Leiter hat mit „Freie Presse“ über die Verdächtigen und ihre Methode gesprochen.
Die Opfer oft gerade mal dem Kindesalter entwachsen, die Täter kaum älter. Seit Wochen werden in der Stadt immer wieder Raubüberfälle begangen. Besonders Ende November und Anfang Dezember häuften sich die Fallzahlen. Viele Taten ereigneten sich im Zentrum und angrenzenden Stadtteilen. Das Sicherheitsgefühl von Innenstadtbesuchern drohte in...
