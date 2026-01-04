Verein aus Chemnitzer Umland sucht nach neuen Attraktionen für Touristen

Chemnitz Umland
Wie viel Potenzial steckt in alten Schienenwegen? Diese und andere Fragen sollen bei einer Ideenschmiede im Museumsbahnhof Markersdorf-Taura erörtert werden.
Wie lässt sich das Freizeit- und Tourismusangebot im Chemnitzer Umland bündeln und weiter ausbauen? Dazu soll am 14. Januar ab 17 Uhr im Museumsbahnhof Markersdorf-Taura in Claußnitz eine Ideenschmiede stattfinden. Der Heimat- und Verkehrsverein „Rochlitzer Muldental“ lädt dazu dorthin ein und hofft auf engagierte Akteure rund um...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.