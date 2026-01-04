MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Verein aus Chemnitzer Umland sucht nach neuen Attraktionen für Touristen

Wie viel Potenzial steckt in alten Schienenwegen wie jenen in Markersdorf-Taura?
Wie viel Potenzial steckt in alten Schienenwegen wie jenen in Markersdorf-Taura? Bild: Dirk Rueckschloss/Archiv
Wie viel Potenzial steckt in alten Schienenwegen wie jenen in Markersdorf-Taura?
Wie viel Potenzial steckt in alten Schienenwegen wie jenen in Markersdorf-Taura? Bild: Dirk Rueckschloss/Archiv
Chemnitz Umland
Verein aus Chemnitzer Umland sucht nach neuen Attraktionen für Touristen
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie viel Potenzial steckt in alten Schienenwegen? Diese und andere Fragen sollen bei einer Ideenschmiede im Museumsbahnhof Markersdorf-Taura erörtert werden.

Wie lässt sich das Freizeit- und Tourismusangebot im Chemnitzer Umland bündeln und weiter ausbauen? Dazu soll am 14. Januar ab 17 Uhr im Museumsbahnhof Markersdorf-Taura in Claußnitz eine Ideenschmiede stattfinden. Der Heimat- und Verkehrsverein „Rochlitzer Muldental“ lädt dazu dorthin ein und hofft auf engagierte Akteure rund um...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.01.2026
4 min.
Rückschlag in Riesa: Peniger zieht sich aus der Superenduro-WM zurück
Edward Hübner (l.) mit Sohn Ewald und Lebenspartnerin Claudia Heinrich
Nach dem Superenduro-Lauf verzichtet Edward Hübner auf die nächsten beiden Veranstaltungen im Ausland. An der Elbe stieg am Samstag der Nachwuchs des Altmeisters auf eine kleine Maschine.
Thorsten Horn
04.01.2026
4 min.
Till Lindemann zieht den Schwanz ein: Zur Liveshow in Thailand spürt der Rammstein-Sänger harte Gesetze
Till Lindemann, hier bei einem Konzert in Leipzig.
Am 4. Januar feiert der gebürtige Leipziger Lindemann auf seiner „Meine Welt“-Tour Geburtstag in Dubai. Zuvor musste er für seine bisher schwierigste Show in Bangkok ordentlich abrüsten.
Jörg Vitovec
05.01.2026
4 min.
Millioneninvestitionen im Erzgebirge: Sie gehören zu den größten Vorhaben dieses Jahr
Ob Himmelsleiter-Projekt (von oben l. im Uhrzeigersinn), neuer Batteriespeicher, Radwegebau oder Freizeitbad-Erweiterung: Im Erzgebirge wird dieses Jahr weiter kräftig investiert.
Von der Himmelsleiter über eine alte Bahnstrecke bis hin zum Freizeitbad – es gibt spannende Bauprojekte, in die dieses Jahr Millionen Euro fließen. „Freie Presse“ schaut auf die wichtigsten.
unseren Redakteuren
14:07 Uhr
1 min.
Hartmannsdorfer High-Tech-Unternehmen auf Messe in Las Vegas
Sieben sächsische Unternehmen präsentieren sich auf der CES in Las Vegas.
Acconic System Germany ist eines von sieben sächsischen Unternehmen, die sich auf der CES in den USA präsentieren.
Susanne Kiwitter
05.01.2026
3 min.
Leisten sich Sachsens Kommunen zu viel Personal?
Von Döbeln aus nicht nur die Finanzlage der Landesverwaltung, sondern auch der Kommunen fest im Blick: Sachsens Rechnungshof.
Der Rechnungshof hält nicht nur die Ausgaben für die Landesverwaltung zu hoch, sondern auch einen Stellenabbau in Sachsens Städten und Gemeinden für erforderlich.
Tino Moritz
17.12.2025
2 min.
Chemnitz: Fachkräfte für neue Poliklinik im Simmel-Neubau gesucht
Das wird die Empfangshalle des neuen Hauptstandortes der Chemnitzer Poliklinik.
Die Poliklinik-Gesellschaft sucht für das neue Zentrum in Chemnitz sowohl ärztliches als auch nichtärztliches Personal. Bis März 2026 soll der Betrieb angelaufen sein.
Susanne Kiwitter
Mehr Artikel