Verein aus Chemnitzer Umland sucht nach neuen Attraktionen für Touristen

Wie viel Potenzial steckt in alten Schienenwegen? Diese und andere Fragen sollen bei einer Ideenschmiede im Museumsbahnhof Markersdorf-Taura erörtert werden.

Wie lässt sich das Freizeit- und Tourismusangebot im Chemnitzer Umland bündeln und weiter ausbauen? Dazu soll am 14. Januar ab 17 Uhr im Museumsbahnhof Markersdorf-Taura in Claußnitz eine Ideenschmiede stattfinden. Der Heimat- und Verkehrsverein „Rochlitzer Muldental" lädt dazu dorthin ein und hofft auf engagierte Akteure rund um...