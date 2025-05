Vereine wollen Talsperre Euba beleben und sammeln Spenden

Vor über 30 Jahren wurde das Naturbad geschlossen, seit 16 Jahren hat die Talsperre kein Wasser mehr. Nun soll zumindest das Gelände regelmäßig mit Kulturveranstaltungen bespielt werden.

Chemnitz. Die beiden Vereine „Walden“ und „Rettet die Talsperre Euba“ haben unter dem Titel „Freizeitarena Euba“ ein Konzept erarbeitet und wollen in diesem Jahr mit verschiedenen Aktionen das Gelände um die 2009 trockengelegte Talsperre wiederbeleben. „Da es für unsere Vorhaben trotz vieler Anträge an die Stadt Chemnitz kein Geld gab, haben wir uns für eine Spendenkampagne bei www.99funken.de entschieden“, sagt Hendrik Hadlich von „Walden“.

Langfristig soll das Gelände um die Talsperre Euba zu einem Zentrum werden, in dem Kunst, Kultur, Sport, Freizeit und Camping miteinander verbunden sind. „Mit Anschlüssen für Strom und Wasser im Sommer 2023 wurde eine wesentliche Bedingung für zukünftige Veranstaltungen erfüllt. Nächstes Schritte zur Erschließung als Veranstaltungsort könnten die Schaffung eines Wohnmobilstellplatzes sowie der Anschluss des Geländes an das Abwassernetz sein“, heißt es in dem Konzept. Für beide Projekte gebe es bereits Initiativen des Ortschaftsrates Euba.

Im Kulturhauptstadtjahr 2025 sind zwischen Mai und September regelmäßige Kulturveranstaltungen geplant. So soll es bereits am 29. Mai ein Open Air mit Live-Band geben. Weitere Veranstaltungen sind am 21. Juni ein Yoga-Treff, das Slackline-Festival vom 29. bis 31. August und das MitSinnen-Festival vom 5. bis 7. September. (cma)