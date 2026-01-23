Vereiste Wege in Chemnitz: Wie die Stadt damit umgeht

Chemnitz
Angesichts der anhaltenden Minusgrade sind einige Wege in der Stadt kaum passierbar. Ist jemand zuständig, das Eis zu entfernen und könnte nicht gestreut werden?
Fliegen müsste der Mensch können. Dieser Wunsch steht so manchem Fußgänger und Radfahrer dieser Tage in Chemnitz ins Gesicht geschrieben. Sie machen Halt vor vereisten Geh- und Radwegen und fragen sich, wie sie darüber kommen sollen. „Freie Presse“-Leser André Kühn schreibt zum Beispiel, dass der Hauptweg im Stadtpark in Höhe des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.