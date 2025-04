Verfassungsfeindliche Schmierereien an Kita in Chemnitz: Polizei ermittelt zu mehreren Fällen in einem Stadtteil

Die Beschädigungen sind quadratmetergroß und der Schaden vierstellig.

Chemnitz.

Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter an der Oberen Hauptstraße im Ortsteil Wittgensdorf drei verfassungsfeindliche Symbole mit roter und violetter Farbe an die Hausfassade einer Werkstatt sowie an eine Bushaltestelle gesprüht. An der Hauswand einer Kindertageseinrichtung wurde ebenfalls ein Schriftzug mit politischem Bezug hinterlassen. Die Kosten zur Beseitigung der bis zu 1,10 Meter mal 0,65 Meter großen Schmierereien werden auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Erst in den vergangenen Tagen wurden verfassungsfeindliche Symbole an mehreren Schulen und einer Kita in Limbach-Oberfrohna entdeckt. (cma)