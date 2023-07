Verfassungsschutz: Chemnitz weiterhin wichtiges Zentrum der rechtsextremen Szene in Sachsen

Rechtsextremismus allgemein: Ihre Themen wechseln, die Akteure bleiben – dieses Fazit über Rechtsextremisten in Sachsen zieht das Landesamt für Verfassungsschutz in seinem aktuellen Jahresbericht. Nach Erkenntnissen des Geheimdienstes umfasst das Personenpotenzial in Chemnitz wie in den Vorjahren etwa 250 bis 300 Personen. Die Anhänger der...