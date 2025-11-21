Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Verfolgungsjagd durch Gablenz: 24-Jähriger ohne Führerschein, unter Drogen und mit Waffe unterwegs

Auf Verfolgungsjagd folgten mehrere Anzeigen.
Auf Verfolgungsjagd folgten mehrere Anzeigen. Bild: Symbolbild/Marijan Murat/dpa
Chemnitz
Verfolgungsjagd durch Gablenz: 24-Jähriger ohne Führerschein, unter Drogen und mit Waffe unterwegs
Redakteur
Von Denise Märkisch
Szenen wie aus einem Krimi in Chemnitz. Als die Polizei einen Renault-Fahrer kontrollieren wollte, gab er Gas. Die Anzeigenliste ist lang.

Die Polizisten müssen einen guten Riecher gehabt haben: Am späten Donnerstagabend fiel ihnen an der Ecke Zieten-/Augustusburger Straße ein Renault auf. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, gab er Gas. Die Polizisten nahmen die Verfolgung über die Clausstraße und Bernhardstraße auf. An der Kreuzung zur Kreherstraße stoppte der...
15:00 Uhr
3 min.
Verfolgungsjagd über A 72: Vater entführt Kind (6) nach Streit
Eine Verfolgungsjagd gab es am Mittwoch auf der A 72 bei Chemnitz.
Ein eskalierter Sorgerechtsstreit in Hartmannsdorf sorgte am Mittwoch für einen stundenlangen Polizeieinsatz. Ein 42-Jähriger versuchte, mit seinem Kind zu flüchten. Dabei brachte er nicht nur sich selbst in Gefahr.
Julia Grunwald
17.10.2025
1 min.
Verfolgungsjagd im Yorckgebiet: Passanten springen zur Seite
Polizisten lieferten sich eine Verfolgungsjagd mit einem Motorradfahrer.
Ein Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei. Das hatte Gründe. Mit einer Anzeige kam der 25-Jährige nicht davon.
Denise Märkisch
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
13:01 Uhr
2 min.
Vollsperrung: Tödlicher Unfall auf der B 174 im Erzgebirge
Bei einem schweren Unfall auf der B 174 ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen.
Ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 174 fordert aktuell die Rettungskräfte im Erzgebirge. Noch sind die Informationen dazu spärlich. Was bislang bekannt ist.
Katrin Kablau und André März
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
