  • Verfolgungsjagd im Yorckgebiet: Passanten springen zur Seite

Chemnitz
Verfolgungsjagd im Yorckgebiet: Passanten springen zur Seite
Redakteur
Von Denise Märkisch
Ein Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei. Das hatte Gründe. Mit einer Anzeige kam der 25-Jährige nicht davon.

Ein 25-jähriger Motorradfahrer hat im Yorckgebiet für viel Aufregung am Donnerstagvormittag gesorgt. Als Polizisten an der Fürstenstraße das Fahrzeug ohne amtliches Kennzeichen kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas. Er flüchtete nach rechts in die Scharnhorststraße und weiter über den Gehweg derselben Straße. Einige Passanten konnten...
