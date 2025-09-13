Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Verfolgungsjagd in Burgstädt: Wie ein Intensivtäter aus der Polizeistatistik raussticht

Anfang 2024 hat sich ein junger Mann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.
Anfang 2024 hat sich ein junger Mann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.
Anfang 2024 hat sich ein junger Mann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.
Anfang 2024 hat sich ein junger Mann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Bild: Marijan Murat/dpa
Verfolgungsjagd in Burgstädt: Wie ein Intensivtäter aus der Polizeistatistik raussticht
Von Bettina Junge
Eine Einbruchsserie geht auf das Konto eines Intensivtäters mit langem Vorstrafenregister. Dazu kam ein Unfall mit Polizisten. Der Fall ist Teil der alljährlichen Kriminalitätsstatistik.

Eine Einbruchsserie hat Burgstädt im Frühjahr 2023 in Atem gehalten. Ziel war auch der markante Taurasteinturm. Eine Geldkassette wurde gestohlen, Inhalt 1,50 Euro. Der Einbruchschaden war höher. Ein damals 36-Jähriger aus Mittelsachsen wurde im Frühjahr am Amtsgericht in Chemnitz zu zwei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Ein...
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:26 Uhr
2 min.
Umgestürzte Bäume und ausgefallene Fähren durch Herbststurm
Sturmböen sorgen in Norddeutschland für einzelne Sperrungen und Ausfälle – größere Schäden bleiben aus.
Teils orkanartige Böen bis zu 100 Kilometern pro Stunde sind über Schleswig-Holstein und Hamburg gezogen. Das Wetter wirbelte auch Fähr-Fahrplan und Bahnverkehr von und nach Sylt durcheinander.
10:00 Uhr
1 min.
Rauschbrille aufgesetzt: Ein ungewöhnlicher Test bei Aktion in Burgstädt
Mitarbeitende der Diakonie Rochlitz vor dem Beratungszentrum in Burgstädt.
Das Diakonie-Beratungszentrum in Burgstädt öffnet am Donnerstag seine Türen für Memory, Zirkus und Rauschbrillen-Parcours. Was wird dort trainiert?
Bettina Junge
04.09.2025
3 min.
Riesenrad kehrt zurück: Überraschung für Burgstädt
Hauptattraktion auf dem Rummel zum Burgstädter Stadtfest: das Riesenrad.
Die Absage des Stadtfestes am ersten Oktoberwochenende trifft Burgstädt hart. Doch Schausteller und private Unterstützer wollen das Fest retten. Was bisher bekannt ist.
Bettina Junge
13:28 Uhr
2 min.
ZEW-Index überrascht: Hoffnung für Autobranche und Chemie
Börsianer schauen überraschend optimistisch auf die deutsche Wirtschaft (Archivbild)
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, doch Finanzexperten schöpfen Zuversicht. Gerade für exportorientierte Branchen, darunter deutsche Schlüsselindustrien, sehen sie bessere Aussichten.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
