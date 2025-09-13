Verfolgungsjagd in Burgstädt: Wie ein Intensivtäter aus der Polizeistatistik raussticht

Eine Einbruchsserie geht auf das Konto eines Intensivtäters mit langem Vorstrafenregister. Dazu kam ein Unfall mit Polizisten. Der Fall ist Teil der alljährlichen Kriminalitätsstatistik.

Eine Einbruchsserie hat Burgstädt im Frühjahr 2023 in Atem gehalten. Ziel war auch der markante Taurasteinturm. Eine Geldkassette wurde gestohlen, Inhalt 1,50 Euro. Der Einbruchschaden war höher. Ein damals 36-Jähriger aus Mittelsachsen wurde im Frühjahr am Amtsgericht in Chemnitz zu zwei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Ein... Eine Einbruchsserie hat Burgstädt im Frühjahr 2023 in Atem gehalten. Ziel war auch der markante Taurasteinturm. Eine Geldkassette wurde gestohlen, Inhalt 1,50 Euro. Der Einbruchschaden war höher. Ein damals 36-Jähriger aus Mittelsachsen wurde im Frühjahr am Amtsgericht in Chemnitz zu zwei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Ein...