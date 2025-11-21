Verfolgungsjagd nach Kindesentführung über A 72: Beschuldigter sitzt in Untersuchungshaft

Ein 42-Jähriger hatte am Mittwoch sein Kind (6) entführt und lieferte sich im Anschluss eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Er muss sich nun wegen mehrerer Vergehen verantworten.

Der 42-Jährige, der in dieser Woche sein sechsjähriges Kind aus Hartmannsdorf entführte und sich anschließend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei über die A 72 lieferte, sitzt in Untersuchungshaft. Laut der Staatsanwaltschaft in Chemnitz hat der Mann am Donnerstag vor einem Ermittlungsrichter Angaben gemacht. „Zu den Vorwürfen selbst hat... Der 42-Jährige, der in dieser Woche sein sechsjähriges Kind aus Hartmannsdorf entführte und sich anschließend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei über die A 72 lieferte, sitzt in Untersuchungshaft. Laut der Staatsanwaltschaft in Chemnitz hat der Mann am Donnerstag vor einem Ermittlungsrichter Angaben gemacht. „Zu den Vorwürfen selbst hat...