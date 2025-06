Verheerender Wohnungsbrand in Chemnitz: Wie Bewohner und Katzen gerettet werden

Am Pfingstmontag bricht in Helbersdorf ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort, doch eine Familie wird vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Verheerender Brand am Pfingstmontag in Chemnitz: Kurz nach 8 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand an der Paul-Bertz-Straße in Helbersdorf gerufen worden. In einem Mehrfamilienhaus war laut Polizei in einem Zimmer einer Wohnung Feuer ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich selbst retten, noch bevor Einsatzkräfte eintrafen. Die Feuerwehr...