  • Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro

Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben. Bild: Andreas Seidel
Gegen 4 Uhr standen die ersten Kunden in der Kälte an.
Gegen 4 Uhr standen die ersten Kunden in der Kälte an. Bild: Andreas Seidel
„Pyro is no Crime“ hat Jeremy, der mit Freundin Alina anstand, auf seinem Pulli stehen.
„Pyro is no Crime“ hat Jeremy, der mit Freundin Alina anstand, auf seinem Pulli stehen. Bild: Andreas Seidel
Auch bei Pyro24 auf der Schumannstraße hat sich eine lange Schlange gebildet.
Auch bei Pyro24 auf der Schumannstraße hat sich eine lange Schlange gebildet. Bild: Elisa Leimert
Chemnitz
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Redakteur
Von Denise Märkisch
Noch bevor die ersten Supermärkte und Discounter am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?

7 Uhr sollte der Lidl-Markt an der Eckstraße offiziell öffnen. Doch am Montag standen schon Stunden vorher die ersten Kunden an. 29. Dezember: Seit Montag dürfen in Deutschland Raketen, Böller und Batterien offiziell verkauft werden. Für Pyrotechnik-Fans gibt es da kein Halten mehr.
