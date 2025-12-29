Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro

Noch bevor die ersten Supermärkte und Discounter am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?

7 Uhr sollte der Lidl-Markt an der Eckstraße offiziell öffnen. Doch am Montag standen schon Stunden vorher die ersten Kunden an. 29. Dezember: Seit Montag dürfen in Deutschland Raketen, Böller und Batterien offiziell verkauft werden. Für Pyrotechnik-Fans gibt es da kein Halten mehr.