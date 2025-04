Verkehrschaos vor Kita an der Flemmingstraße in Chemnitz: Das plant die Stadt

Falschparker, Raser und viel Betrieb wegen des Klinikparkhauses: Vor der Kita Flemmingstraße herrscht jeden Tag Verkehrschaos. Der Elternrat schlägt Alarm. Nun prüft die Stadt ihre Möglichkeiten.

Wenn man die Flemmingstraße in Chemnitz von der Blindenschule in Richtung Klinikum fährt, darf man nicht schneller fahren als 30 Kilometer pro Stunde. Nach einer Linkskurve hinter dem Klinikum fährt man sogar in eine Tempo-20-Zone ein. Nur dazwischen, auf knapp 300 Metern, sind 50 km/h erlaubt. Auf diesem Stück liegen ein Ärztehaus, die...