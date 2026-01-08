MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Verkehrskontrolle in Chemnitz: Urkundenfälschung, Drogendelikt und noch mehr aufgedeckt

Eine Verkehrskontrolle endete für einen 43-jährigen Ukrainer mit mehreren Anzeigen.
Eine Verkehrskontrolle endete für einen 43-jährigen Ukrainer mit mehreren Anzeigen. Bild: Soeren Stache/dpa
Eine Verkehrskontrolle endete für einen 43-jährigen Ukrainer mit mehreren Anzeigen.
Eine Verkehrskontrolle endete für einen 43-jährigen Ukrainer mit mehreren Anzeigen. Bild: Soeren Stache/dpa
Chemnitz
Verkehrskontrolle in Chemnitz: Urkundenfälschung, Drogendelikt und noch mehr aufgedeckt
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als die Polizei am Mittwoch einen VW überprüft, entdeckt sie einen ganzen Katalog an Verstößen.

Eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Mühlenstraße endete für einen 43-jährigen VW-Fahrer am Mittwochabend mit einer Serie von Anzeigen. Bei der Überprüfung stellten Polizisten fest, dass die angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Zudem war der Wagen bereits abgemeldet und besaß keinen Versicherungsschutz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:15 Uhr
3 min.
Rund 10.000 Fans bei Ball vor der Semperoper erwartet
Zum Open-air-Ball vor der Semperoper werden am 6. Februar erneut rund 10.000 Fans erwartet.
Mindestens einmal im Jahr dreht sich Dresden nur um sich selbst. Der Semperopernball lockt viele Schaulustige wegen prominenter Gäste an. Auch vor dem Opernhaus wird stets ausgiebig gefeiert.
13:40 Uhr
1 min.
Chemnitz: Anzeigen nach Verkehrskontrolle
Gleich mehrere Verstöße kamen zur Anzeige.
Gleich mehrerer Vergehen macht sich ein Fahrer schuldig, der bei Routinekontrolle erwischt wurde.
Jens Kassner
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
16:20 Uhr
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf.
In einem Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank entwendeten Einbrecher Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro.
Holk Dohle
15:18 Uhr
1 min.
Morgens in Chemnitz: E-Scooter-Fahrer steht unter Drogen
Der junge Mann wurde von der Polizei angehalten, weil an dem E-Scooter Kennzeichen fehlten.
Ein E-Scooter-Fahrer wird am Montagmorgen in Borna-Heinersdorf von der Polizei gestoppt. Die Beamten machen eine überraschende Entdeckung. Warum der 19-Jährige nun in Schwierigkeiten steckt.
Holk Dohle
Mehr Artikel