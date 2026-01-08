Verkehrskontrolle in Chemnitz: Urkundenfälschung, Drogendelikt und noch mehr aufgedeckt

Chemnitz
Als die Polizei am Mittwoch einen VW überprüft, entdeckt sie einen ganzen Katalog an Verstößen.
Eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Mühlenstraße endete für einen 43-jährigen VW-Fahrer am Mittwochabend mit einer Serie von Anzeigen. Bei der Überprüfung stellten Polizisten fest, dass die angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Zudem war der Wagen bereits abgemeldet und besaß keinen Versicherungsschutz.
