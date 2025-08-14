Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Verkehrskontrolle in Limbach-Oberfrohna: Pocketbike entpuppt sich als Diebesgut

Wie kam ein Pocketbike (dabei handelt es sich um ein kleines Motorrad wie im Bild) in den Besitz eines Limbachers?
Bild: Symbolbild: Frank Kueppers
Wie kam ein Pocketbike (dabei handelt es sich um ein kleines Motorrad wie im Bild) in den Besitz eines Limbachers?
Wie kam ein Pocketbike (dabei handelt es sich um ein kleines Motorrad wie im Bild) in den Besitz eines Limbachers? Bild: Symbolbild: Frank Kueppers
Chemnitz Umland
Verkehrskontrolle in Limbach-Oberfrohna: Pocketbike entpuppt sich als Diebesgut
Redakteur
Von Julia Grunwald
Die Polizei ermittelt gegen einen 41-Jährigen. Wie ist er in den Besitz eines seit Herbst vermissten Pocketbikes gekommen?

Es sollte eine Motorradfahrt mit einem Pocketbike durch Limbach-Oberfrohna werden. Am Ende ermittelt die Polizei gegen einen 41-Jährigen. Der Deutsche war am Mittwoch mit einem Pocketbike, einem kleinen Motorrad, auf einem Gehweg am Ostring unterwegs. Eine Polizeistreife hielt den Mann an und kontrollierte ihn. Wie ein Polizeisprecher mitteilt,...
