Verkehrskontrolle in Limbach-Oberfrohna: Pocketbike entpuppt sich als Diebesgut

Chemnitz Umland
Die Polizei ermittelt gegen einen 41-Jährigen. Wie ist er in den Besitz eines seit Herbst vermissten Pocketbikes gekommen?
Es sollte eine Motorradfahrt mit einem Pocketbike durch Limbach-Oberfrohna werden. Am Ende ermittelt die Polizei gegen einen 41-Jährigen. Der Deutsche war am Mittwoch mit einem Pocketbike, einem kleinen Motorrad, auf einem Gehweg am Ostring unterwegs. Eine Polizeistreife hielt den Mann an und kontrollierte ihn. Wie ein Polizeisprecher mitteilt,...
