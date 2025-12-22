Verlängerung des Chemnitzer Südrings nach sieben Jahren Prüfung genehmigt

Chemnitz
Nach sieben Jahren der Prüfung wurde am Montag durch die Landesdirektion eine Genehmigung für die Verlängerung des Südrings erteilt – zumindest auf einem ersten Abschnitt.
Kurz vor Weihnachten gibt es gute Nachrichten aus der Landesdirektion Sachsen. Die Aufsichtsbehörde hat nach sieben Jahren der Prüfung die Genehmigung für die Verlängerung des Südrings erteilt. Vom derzeitigen Ende des Südrings an der Augustusburger Straße soll die Verkehrsader künftig bis zur B 169 in Ebersdorf führen. Langfristig ist...
