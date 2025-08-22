Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Verletzte Motorradfahrer und 15.000 Euro Schaden wegen Rollsplitt in Limbach-Oberfrohna

In einer Rechtskurve kamen die Motorradfahrer von der Straße ab.
In einer Rechtskurve kamen die Motorradfahrer von der Straße ab. Bild: Symbolbild: Harry Härtel
In einer Rechtskurve kamen die Motorradfahrer von der Straße ab.
In einer Rechtskurve kamen die Motorradfahrer von der Straße ab. Bild: Symbolbild: Harry Härtel
Chemnitz Umland
Verletzte Motorradfahrer und 15.000 Euro Schaden wegen Rollsplitt in Limbach-Oberfrohna
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einer Rechtskurve rutschten die beiden Männer mit ihrem Motorrad auf Rollsplitt aus. Zwischen den Unfällen lag nur eine halbe Stunde.

Limbach-Oberfrohna.

Rollsplitt ist in Limbach-Oberfrohna zwei Motorradfahrern zum Verhängnis geworden. Ein 46-Jähriger war am Donnerstagabend auf der Straße Am Ullersberg in Richtung Uhlsdorfer Straße unterwegs. Als er durch eine Rechtskurve fuhr, rutschte er auf dem Rollsplitt aus und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er laut Polizei mit dem Mazda einer 65-Jährigen zusammen. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro.

Nur eine halbe Stunde später rutschte an derselben Stelle ein 24-Jähriger ebenfalls mit seinem Motorrad auf dem Rollsplitt weg und stürzte. Auch er verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden von 5000 Euro, so die Polizei. (grun)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:13 Uhr
2 min.
Unfälle im Süden des Landkreises Zwickau: Zwei Motorradfahrer am Sonntag schwer verletzt
Zwei Motorradfahrer kamen nach Unfällen ins Krankenhaus.
Die Unfallstellen befinden sich auf der Wiesener Straße in Kirchberg sowie auf einem Schotterweg zwischen Wildenfels und Hartenstein. Ein 38-Jähriger und ein 54-Jähriger kamen ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
03.08.2025
1 min.
Motorradfahrer bei Unfall in Kändler schwer verletzt – sein Krad war als gestohlen gemeldet
Nach einem Unfall in Kändler ermittelt die Polizei auch wegen Diebstahls.
Zu der Kollision kam es am späten Samstagabend. Der Motorradfahrer kam ins Krankenhaus – und steht nun unter Verdacht, Straftaten begangen zu haben.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel