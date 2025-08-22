Verletzte Motorradfahrer und 15.000 Euro Schaden wegen Rollsplitt in Limbach-Oberfrohna

In einer Rechtskurve rutschten die beiden Männer mit ihrem Motorrad auf Rollsplitt aus. Zwischen den Unfällen lag nur eine halbe Stunde.

Limbach-Oberfrohna. Rollsplitt ist in Limbach-Oberfrohna zwei Motorradfahrern zum Verhängnis geworden. Ein 46-Jähriger war am Donnerstagabend auf der Straße Am Ullersberg in Richtung Uhlsdorfer Straße unterwegs. Als er durch eine Rechtskurve fuhr, rutschte er auf dem Rollsplitt aus und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er laut Polizei mit dem Mazda einer 65-Jährigen zusammen. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro.

Nur eine halbe Stunde später rutschte an derselben Stelle ein 24-Jähriger ebenfalls mit seinem Motorrad auf dem Rollsplitt weg und stürzte. Auch er verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden von 5000 Euro, so die Polizei. (grun)