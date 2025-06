Verletzte nach Unfall auf Chemnitzer Premium-Radweg

Am Dienstag kam es zu einer Kollision auf der beliebten Strecke im Chemnitzer Westen, wobei auch ein Kind involviert war.

Chemnitz.

Um ausreichend Platz für zügig fahrende Fahrräder zu bieten, ist der neue Premiumradweg zwischen Rabenstein und Altendorf nicht einmal für Fußgänger zugelassen. Trotzdem kommt es auch zwischen Radfahrern zu schweren Komplikationen, so geschehen am Dienstagnachmittag. Wie die Polizei berichtet, ist ein siebenjähriger Junge kurz nach 16 Uhr mit seinem Fahrrad von der Limbacher Straße auf den Premiumradweg gefahren. An einem Anstieg soll das Kind mit einem entgegenkommenden 45-jährigen Radfahrer kollidiert sein. Der Siebenjährige musste vor Ort ambulant behandelt werden. Der 45-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6500 Euro. (cma)