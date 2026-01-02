MENÜ
  • Chemnitz
  • Verletzter 13-Jähriger in der Silvesternacht: Chemnitzer Polizei vernimmt Zeugen

Was genau auf dem Parkplatz passierte, ist noch unklar.
Was genau auf dem Parkplatz passierte, ist noch unklar. Bild: Symbolbild: Harry Haertel
Chemnitz
Verletzter 13-Jähriger in der Silvesternacht: Chemnitzer Polizei vernimmt Zeugen
Von Denise Märkisch
Auf einem Supermarktparkplatz in Gablenz wurde ein Kind durch Feuerwerkskörper schwer verletzt. Noch ist vieles unklar.

Auch zwei Tage nachdem ein 13-Jähriger durch Feuerwerkskörper schwer schwer verletzt wurde, sind die Umstände noch unklar. Die Ermittlungen laufen, heißt es von der Polizei. Es müssten noch Vernehmungen durchgeführt werden. „Die Genesung des Verletzten hat allerdings Priorität“, so eine Sprecherin. Unbekannt ist weiterhin, um welche Art...
