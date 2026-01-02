Verletzter 13-Jähriger in der Silvesternacht: Chemnitzer Polizei vernimmt Zeugen

Auf einem Supermarktparkplatz in Gablenz wurde ein Kind durch Feuerwerkskörper schwer verletzt. Noch ist vieles unklar.

Auch zwei Tage nachdem ein 13-Jähriger durch Feuerwerkskörper schwer schwer verletzt wurde, sind die Umstände noch unklar. Die Ermittlungen laufen, heißt es von der Polizei. Es müssten noch Vernehmungen durchgeführt werden. „Die Genesung des Verletzten hat allerdings Priorität“, so eine Sprecherin. Unbekannt ist weiterhin, um welche Art...