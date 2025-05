Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung nach einer 73-Jährigen beendet.

Chemnitz.

Die Polizei hat die Suche nach einer seit dem 1. Mai als vermisst geltenden Chemnitzerin beendet. Nach Angaben einer Polizeisprecherin konnte die 73-Jährige wohlbehalten in der Schweiz durch dortige Polizeibeamte aufgefunden werden. Die Seniorin hatte angegeben, in die Schweiz reisen zu wollen, kam dort zunächst allerdings nicht an. (grun mit tka)