Vermisste Frau aus Chemnitz ist tot – keine Anzeichen auf Straftat

Eine 69-jährige Frau war seit knapp einer Woche spurlos verschwunden. Nun wurde sie in einem Gartengrundstück gefunden.

Chemnitz.

Seit Mittwochabend war die Polizei in Chemnitz mit einem Vermisstenfall befasst. Eine 69-Jährige war verschwunden. Sie wohnte in Gablenz. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, befürchtete die Polizei. Eine Suche von Beamten in der näheren Umgebung sowie bei Vertrauten und Angehörigen blieb tagelang ohne Ergebnis. Auch ein Fährtensuchhund kam dabei zum Einsatz, hieß es in der vergangenen Woche.

Nun die traurige Gewissheit. Die Frau ist tot. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Im Zuge der andauernden Suchmaßnahmen, so eine Polizeisprecherin, wurde die Frau am Dienstagnachmittag in einem Gartengrundstück nahe der Werner-Seelenbinder-Straße leblos aufgefunden. Hinweise auf eine Straftat lägen derzeit nicht vor, so die Sprecherin weiter. (aed/micm)