Verschobene Debatte um Schauspielhaus in Chemnitz: BSW und Grüne wollen jetzt reden

Chemnitz
Ein Stadtratsbeschluss zum künftigen Standort kommt 2025 nicht mehr zustande. Die BSW-Fraktion will jetzt aber mit zwei Bürgermeistern dazu öffentlich diskutieren. Und die Grünen-Fraktion hat sich den Theater-Chef eingeladen.
Hätte sich die AfD-Fraktion über den Sommer nicht in zwei Teile zerlegt und den Ratsbetrieb wochenlang lahmgelegt, wäre vermutlich im August ein Grundsatzbeschluss zum künftigen Standort des Schauspielhauses in Chemnitz getroffen worden. So sah es zumindest die ursprüngliche Tagesordnung des Stadtrates damals vor. Die Stadt favorisiert...
