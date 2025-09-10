Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Versuchte Tötung am Chemnitzer Hauptbahnhof: Versagten die Behörden?

Die Tat ereignete sich im Frühjahr an einer Haltestelle vor dem Chemnitzer Hauptbahnhof.
Die Tat ereignete sich im Frühjahr an einer Haltestelle vor dem Chemnitzer Hauptbahnhof. Bild: Seidel/A.
Die Tat ereignete sich im Frühjahr an einer Haltestelle vor dem Chemnitzer Hauptbahnhof.
Die Tat ereignete sich im Frühjahr an einer Haltestelle vor dem Chemnitzer Hauptbahnhof. Bild: Seidel/A.
Chemnitz
Versuchte Tötung am Chemnitzer Hauptbahnhof: Versagten die Behörden?
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine 41-Jährige steht vor Gericht, weil sie eine andere Frau vor einen herannahenden Bus gestoßen haben soll. Dass sie psychisch schwer krank ist, war offenbar vielen Stellen seit Langem bekannt.

Der gewaltsame Beinahe-Tod einer Frau in Chemnitz hätte möglicherweise vermieden werden können, wenn Mediziner und Behörden die psychisch kranke Angreiferin besser im Blick behalten hätten. Zu diesem Schluss kommt ein Sachverständiger im Prozess gegen eine 41-Jährige am Landgericht Chemnitz. Dabei geht es um den Vorwurf einer versuchten...
Mehr Artikel