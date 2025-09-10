Versuchte Tötung am Chemnitzer Hauptbahnhof: Versagten die Behörden?

Chemnitz
Eine 41-Jährige steht vor Gericht, weil sie eine andere Frau vor einen herannahenden Bus gestoßen haben soll. Dass sie psychisch schwer krank ist, war offenbar vielen Stellen seit Langem bekannt.
Der gewaltsame Beinahe-Tod einer Frau in Chemnitz hätte möglicherweise vermieden werden können, wenn Mediziner und Behörden die psychisch kranke Angreiferin besser im Blick behalten hätten. Zu diesem Schluss kommt ein Sachverständiger im Prozess gegen eine 41-Jährige am Landgericht Chemnitz. Dabei geht es um den Vorwurf einer versuchten...
