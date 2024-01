Via VR-Brille in den OP-Saal: Was der Bildungstag am Samstag in Chemnitz zu bieten hat

Arbeitsagentur und Kammern stellen am 27. Januar an drei Orten Berufe vor. Das passiert heutzutage nicht nur an Info-Ständen.

Chemnitz. Schüler und potenzielle Jobwechsler können sich beim „Tag der Bildung“ am kommenden Samstag bei der Handwerkskammer, bei der Industrie- und Handelskammer und bei der Arbeitsagentur über Ausbildungsangebote in und um Chemnitz informieren. Mehr als 200 Unternehmen stellen sich in den drei Einrichtungen von 10 bis 15 Uhr vor. Dazu können Interessierte ihre Bewerbungsmappen checken und kostenlose Bewerbungsfotos machen lassen. Die Arbeitsagentur an der Heinrich-Lorenz-Straße 20 bietet auch eine ganz neue Möglichkeit, Berufe kennenzulernen. Mit einer Spezialbrille können Interessierte in der virtuellen Realität einen Dachdecker in schwindelerregende Höhe begleiten oder im OP-Saal einem Chirurgen über die Schulter gucken. (cma)